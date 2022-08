Chi ha indotto il Papa in errore su Daria Dugina? Il commento di Calabrò (Di venerdì 26 agosto 2022) Le parole pronunciate da Papa Francesco sull’uccisione di Daria Dugina sono molto gravi. E sono andate ben oltre il rispetto umano e cristiano dovuto a chi è morto di morte violenta. Dugina non era come le decine di bambini ucraini orfani portati in udienza dal Papa mercoledì scorso dalla Caritas italiana, ospitati in gran parte in istituti, privati in patria e qui della possibilità di vivere in una famiglia. Loro sì, vittime innocenti della guerra. Dugina era invece un’adulta che consapevolmente ha partecipato a una campagna pensata da suo padre, Alexander Dugin, di penetrazione nelle democrazie europee e di appoggio alla cosiddetta “operazione militare speciale”, cioè alla guerra, non provocata e assolutamente illegittima dal punto di vista del diritto internazionale contro ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Le parole pronunciate daFrancesco sull’uccisione disono molto gravi. E sono andate ben oltre il rispetto umano e cristiano dovuto a chi è morto di morte violenta.non era come le decine di bambini ucraini orfani portati in udienza dalmercoledì scorso dalla Caritas italiana, ospitati in gran parte in istituti, privati in patria e qui della possibilità di vivere in una famiglia. Loro sì, vittime innocenti della guerra.era invece un’adulta che consapevolmente ha partecipato a una campagna pensata da suo padre, Alexander Dugin, di penetrazione nelle democrazie europee e di appoggio alla cosiddetta “operazione militare speciale”, cioè alla guerra, non provocata e assolutamente illegittima dal punto di vista del diritto internazionale contro ...

