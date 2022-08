Chi era Alberto Balocco, industriale simbolo del made in Italy (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Imprenditore legato alla famiglia, amante dello sport e della montagna. Alberto Balocco, 56 anni, è morto oggi con un amico: entrambi sono stati colpiti da un fulmine durante un’escursione nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. La Balocco, colosso dell’industria dolciaria, ricorda il presidente e ad. “La sua umanità unita ad entusiasmo, altruismo e straordinario senso del dovere verranno sempre ricordati. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, nonché un grande imprenditore con un grande cuore”, si legge in una nota. “Da sempre impegnato nello sviluppo dell’azienda di famiglia, Alberto Balocco è riuscito con successo a farla diventare una realtà leader nel mondo del dolciario e uno fra i più noti marchi del ‘made in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Imprenditore legato alla famiglia, amante dello sport e della montagna., 56 anni, è morto oggi con un amico: entrambi sono stati colpiti da un fulmine durante un’escursione nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. La, colosso dell’industria dolciaria, ricorda il presidente e ad. “La sua umanità unita ad entusiasmo, altruismo e straordinario senso del dovere verranno sempre ricordati. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, nonché un grande imprenditore con un grande cuore”, si legge in una nota. “Da sempre impegnato nello sviluppo dell’azienda di famiglia,è riuscito con successo a farla diventare una realtà leader nel mondo del dolciario e uno fra i più noti marchi del ‘in ...

