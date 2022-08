Chelsea, c'è un'alternativa a Fofana (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo Sky, il Chelsea, esasperato dalle richieste esose del Leicester per Wesley Fofana, avrebbe messo gli occhi su Edmond Tapsoba, difensore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo Sky, il, esasperato dalle richieste esose del Leicester per Wesley, avrebbe messo gli occhi su Edmond Tapsoba, difensore...

CCokina12 : RT @IlBuonFabio: Dialogo aperto per #Chalobah al #Milan. Il #Chelsea vuole due condizioni: prestito secco oneroso a 3M (motivo della frenat… - Livia_DiGioia : RT @IlBuonFabio: Dialogo aperto per #Chalobah al #Milan. Il #Chelsea vuole due condizioni: prestito secco oneroso a 3M (motivo della frenat… - KunGrax : RT @IlBuonFabio: Dialogo aperto per #Chalobah al #Milan. Il #Chelsea vuole due condizioni: prestito secco oneroso a 3M (motivo della frenat… - Domelol96 : RT @IlBuonFabio: Dialogo aperto per #Chalobah al #Milan. Il #Chelsea vuole due condizioni: prestito secco oneroso a 3M (motivo della frenat… - IlBuonFabio : Dialogo aperto per #Chalobah al #Milan. Il #Chelsea vuole due condizioni: prestito secco oneroso a 3M (motivo della… -