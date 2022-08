Chelsea, accordo verbale con il Leicester per il difensore Wesley Fofana (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Leicester per il difensore ventunenne Wesley Fofana. Sempre secondo la testata i blues avrebbero offerto una cifra record per un difensore centrale, irrifiutabile quindi per le foxes. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo quanto riportato da RMC Sport, ilavrebbe raggiunto uncon ilper ilventunenne. Sempre secondo la testata i blues avrebbero offerto una cifra record per uncentrale, irrifiutabile quindi per le foxes. SportFace.

sportface2016 : #Chelsea, accordo verbale con il #Leicester per il difensore Wesley Fofana - NumerINTERi : Comunque il #Milan, più forte del #Chelsea e nettamente superiore a #Salisburg e #DinamoZagreb, non avrà problemi a… - FiloBarige993 : RT @juvinsight: Jorge #Mendes e #Chelsea hanno trovato l'accordo per l'ingaggio di Rafael #Leao (tra i 10 e i 12 milioni annui). Il super-a… - FrancescaCphoto : @Corriere Il Chelsea non è più forte del Milan ?? Che alla juve non sia andata così bene sono d'accordo pure io M… - AleGobbo87 : RT @juvinsight: Jorge #Mendes e #Chelsea hanno trovato l'accordo per l'ingaggio di Rafael #Leao (tra i 10 e i 12 milioni annui). Il super-a… -