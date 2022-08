Che cos'è il metabolismo lento? (Di venerdì 26 agosto 2022) Può succedere che si faccia fatica a perdere peso e spesso si dà colpa al metabolismo lento. Ma esiste realmente? E quali sono le cause del rallentamento? «Sì e no. Nel senso, il metabolismo tende a rallentare con l’età ma normalmente non così tanto da giustificare una mancata perdita di peso. Spesso si usa questa espressione per giustificare una mancanza di perdita di peso che in realtà è dovuta a cattive abitudini più che altro» spiega il dottor Massimiliano Piolanti, biologo nutrizionista a Primus Forlì Medical Center. metabolismo lento, come migliorarlo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Può succedere che si faccia fatica a perdere peso e spesso si dà colpa al. Ma esiste realmente? E quali sono le cause del rallentamento? «Sì e no. Nel senso, iltende a rallentare con l’età ma normalmente non così tanto da giustificare una mancata perdita di peso. Spesso si usa questa espressione per giustificare una mancanza di perdita di peso che in realtà è dovuta a cattive abitudini più che altro» spiega il dottor Massimiliano Piolanti, biologo nutrizionista a Primus Forlì Medical Center., come migliorarlo guarda le foto ...

