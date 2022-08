Cessione Sampdoria, c’è il sì di Vialli a Di Silvio: la situazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Gianluca Vialli avrebbe dato la propria disponibilità a Di Silvio nell’ambito della questione legata alla Cessione della Sampdoria Avanza la candidatura di Franco Di Silvio e Ivano Bonettinella trattativa per l’acquisto della Sampdoria. L’imprenditore ha ottenuto la disponibilità di Gianluca Vialli e, nei giorni scorsi, ha incontrato il trustee Gianluca Vidal a Venezia per ribadire il proprio legame con la famiglia Al-Thani. L’offerta da 40 milioni di euro, più una documentazione incompleta, avevano impedito alla cordata di accedere alla data room. Per convincere Vidal, Di Silvio ha garantito che a breve riceverà un invito ufficiale da parte della casa reale qatariota e incontrerà Faleh Khalid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Gianlucaavrebbe dato la propria disponibilità a Dinell’ambito della questione legata alladellaAvanza la candidatura di Franco Die Ivano Bonettinella trattativa per l’acquisto della. L’imprenditore ha ottenuto la disponibilità di Gianlucae, nei giorni scorsi, ha incontrato il trustee Gianluca Vidal a Venezia per ribadire il proprio legame con la famiglia Al-Thani. L’offerta da 40 milioni di euro, più una documentazione incompleta, avevano impedito alla cordata di accedere alla data room. Per convincere Vidal, Diha garantito che a breve riceverà un invito ufficiale da parte della casa reale qatariota e incontrerà Faleh Khalid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

