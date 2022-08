Cerveteri, disinfestazione straordinaria contro le zanzare in tutto il territorio comunale (Di venerdì 26 agosto 2022) Cerveteri – Un terzo ciclo di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale di Cerveteri. Si tratta di un intervento straordinario che il Comune di Cerveteri ha ordinato anche a seguito delle richieste dei cittadini che chiedevano un terzo intervento oltre ai due già svolti a giugno e luglio. Il calendario è il seguente: tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre Cerveteri capoluogo, tra giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre Cerenova, zona Ippocampo e Campo di Mare, tra venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre Valcanneto, I Terzi, Borgo San Martino, Borgo di Ceri, Due Casette, Borgo del Sasso e zona del Cerqueto. Il trattamento si svolgerà dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino seguente. “Il caldo torrido di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022)– Un terzo ciclo didalla zanzara e zanzara tigre inildi. Si tratta di un intervento straordinario che il Comune diha ordinato anche a seguito delle richieste dei cittadini che chiedevano un terzo intervento oltre ai due già svolti a giugno e luglio. Il calendario è il seguente: tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembrecapoluogo, tra giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre Cerenova, zona Ippocampo e Campo di Mare, tra venerdì 2 settembre e sabato 3 settembre Valcanneto, I Terzi, Borgo San Martino, Borgo di Ceri, Due Casette, Borgo del Sasso e zona del Cerqueto. Il trattamento si svolgerà dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino seguente. “Il caldo torrido di ...

