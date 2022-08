Cerruti: «Sono schifata dai messaggi sessisti sui social, li ho denunciati. Siamo atlete, non oggetti» (Di venerdì 26 agosto 2022) La “colpa” di Linda Cerruti è solo quella di aver postato sui social una foto che la ritrae a testa in giù sugli scogli di Noli, vicino Savona, in spaccata, con le medaglie vinte agli Europei nel nuoto sincronizzato. Otto medaglie appese alle gambe. Se può essere considerata, questa, una colpa. Evidentemente da tanti sì, visto che sui social è stata presa di mira con insulti e offese sessiti. Che ha denunciato alla Polizia Postale. Lo racconta in un’intervista a La Stampa. «Con la fatica ho cercato di cancellare l’amarezza per tutte quelle frasi maschiliste che ho ricevuto sui social. Possibile che questa gente sappia occuparsi solo di un sedere e di due gambe, ignorando le vittorie? Siamo atlete, non oggetti». Spiega la sua decisione di denunciare. «Spesso la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) La “colpa” di Lindaè solo quella di aver postato suiuna foto che la ritrae a testa in giù sugli scogli di Noli, vicino Savona, in spaccata, con le medaglie vinte agli Europei nel nuoto sincronizzato. Otto medaglie appese alle gambe. Se può essere considerata, questa, una colpa. Evidentemente da tanti sì, visto che suiè stata presa di mira con insulti e offese sessiti. Che ha denunciato alla Polizia Postale. Lo racconta in un’intervista a La Stampa. «Con la fatica ho cercato di cancellare l’amarezza per tutte quelle frasi maschiliste che ho ricevuto sui. Possibile che questa gente sappia occuparsi solo di un sedere e di due gambe, ignorando le vittorie?, non». Spiega la sua decisione di denunciare. «Spesso la ...

Corriere : Linda Cerruti e i commenti sessisti sui social: «Sono schifata» - napolista : Cerruti: «Sono schifata dai messaggi sessisti sui social, li ho denunciati. Siamo atlete, non oggetti» A La Stampa… - Mariate48641882 : RT @Marco_dreams: Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato, pubblica una foto con le medaglie in una spaccata a testa in giù, una… - AchilleCaropre2 : Cerruti e i commenti sessisti sui social: «Sono schifata, hanno sessualizzato il mio corpo» - eli61631985 : RT @roberta5995: Linda Cerruti. Una foto a testa in giù, in spaccata, con le medaglie vinte, con dietro il mare. Una foto che rimanda semp… -