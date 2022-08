Centrale di Zaporizhzhia di nuovo scollegata dalla rete elettrica ucraina: “Tecnici al lavoro per riallacciarla”. Russi: “Incendi nell’area” (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si placano i timori sulla sicurezza dopo il distacco temporaneo di ieri della Centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica ucraina. In mattinata la compagnia nazionale che gestisce i quattro impianti del Paese, Energoatom, ha fatto sapere che “a partire dalle 9 del 26 agosto 2022, tutte le unità elettriche della Centrale nucleare di Zaporizhzhia sono disconnesse dalla rete elettrica. La linea di produzione di energia della Centrale è stata ripristinata e sono in corso i lavori per preparare il collegamento di due unità di potenza della Centrale alla rete. Non ci sono informazioni sul funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si placano i timori sulla sicurezza dopo il distacco temporaneo di ieri dellanucleare di. In mattinata la compagnia nazionale che gestisce i quattro impianti del Paese, Energoatom, ha fatto sapere che “a partire dalle 9 del 26 agosto 2022, tutte le unità elettriche dellanucleare disono disconnesse. La linea di produzione di energia dellaè stata ripristinata e sono in corso i lavori per preparare il collegamento di due unità di potenza dellaalla. Non ci sono informazioni sul funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di ...

