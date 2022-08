C’è la crisi del gas, perché ci chiedono di ridurre i consumi elettrici? Ecco la spiegazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo del gas ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 10% al nuovo massimo storico di 321,4 euro al megawattora mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura programmata del Nord Stream. Il prezzo del gas dunque è sempre più alto, e il Governo cerca di correre ai ripari. L’obiettivo di tagliare l’uso di energia del 7 per cento. Per raggiungere l’obiettivo il prossimo inverno, pari a 4 miliardi di metri cubi di gas, servirà tagliare fino a due gradi i termosifoni con la contestuale riduzione dell’accensione di un’ora e dare un taglio alla luce pubblica. Consigliato anche lo spegnimento delle vetrine dei negozi. Insomma, ridurre i consumi di gas e i consumi di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo del gas ha chiuso per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 10% al nuovo massimo storico di 321,4 euro al megawattora mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura programmata del Nord Stream. Il prezzo del gas dunque è sempre più alto, e il Governo cerca di correre ai ripari. L’obiettivo di tagliare l’uso di energia del 7 per cento. Per raggiungere l’obiettivo il prossimo inverno, pari a 4 miliardi di metri cubi di gas, servirà tagliare fino a due gradi i termosifoni con la contestuale riduzione dell’accensione di un’ora e dare un taglio alla luce pubblica. Consigliato anche lo spegnimento delle vetrine dei negozi. Insomma,di gas e idi ...

