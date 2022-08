C’è il bacio! Manuel Bortuzzo, chi è la nuova fidanzata dopo Lulù Selassié (Di venerdì 26 agosto 2022) Manuel Bortuzzo fidanzata, ma allora era vero! dopo Lulù Selassié il nuotatore ed ex protagonista del GF Vip 6 di Alfonso Signorini ha ritrovato l’amore. Per chi si fosse perso le ultime, un passo indietro: giorni fa diversi siti pubblicavano una segnalazione circa la nuova frequentazione dello sportivo. Nel dettaglio, un utente avvertiva l’esperta di gossip Deianira Marzano che Manuel Bortuzzo e la tiktoker Angelica Benevieri avevano pubblicato foto dall’interno di un’auto che sembrava essere la stessa, ovvero quella dell’ex nuotatore. Insomma l’ipotesi è che tra i due possa esserci del tenero. Manuel Bortuzzo fidanzata: c’è la foto del bacio Lei, Angelica Benevieri, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022), ma allora era vero!il nuotatore ed ex protagonista del GF Vip 6 di Alfonso Signorini ha ritrovato l’amore. Per chi si fosse perso le ultime, un passo indietro: giorni fa diversi siti pubblicavano una segnalazione circa lafrequentazione dello sportivo. Nel dettaglio, un utente avvertiva l’esperta di gossip Deianira Marzano chee la tiktoker Angelica Benevieri avevano pubblicato foto dall’interno di un’auto che sembrava essere la stessa, ovvero quella dell’ex nuotatore. Insomma l’ipotesi è che tra i due possa esserci del tenero.: c’è la foto del bacio Lei, Angelica Benevieri, è ...

