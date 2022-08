CdS – “Tutto fatto per la cessione di Paquetà”: Milan pronto a incassare (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 17:37:53 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Lucas Paquetà a un passo dal West Ham. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club inglese avrebbe trovato l’accordo con il Lione per il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier: se le indiscrezioni dell’emittente inglese fossero confermate brinderebbe anche il Milan, che incassererebbe il 15% sul profitto ricavato dalla cessione dell’ex rossonero. “Paquetà al West Ham per quasi 60 milioni di euro, si chiude” Dopo due precedenti no del Lione agli Hammers, nella notte di giovedì sarebbe arrivata l’intesa tra i due club, sulla base di 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro. Il giocatore verdeoro dovrebbe volare a breve a Londra per le visite mediche e la firma del contratto, poi si unirà alla squadra di David ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-26 17:37:53 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Lucasa un passo dal West Ham. Secondo quanto riporta Sky Sports, il club inglese avrebbe trovato l’accordo con il Lione per il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier: se le indiscrezioni dell’emittente inglese fossero confermate brinderebbe anche il, che incassererebbe il 15% sul profitto ricavato dalladell’ex rossonero. “al West Ham per quasi 60 milioni di euro, si chiude” Dopo due precedenti no del Lione agli Hammers, nella notte di giovedì sarebbe arrivata l’intesa tra i due club, sulla base di 50 milioni di sterline, quasi 60 milioni di euro. Il giocatore verdeoro dovrebbe volare a breve a Londra per le visite mediche e la firma del contratto, poi si unirà alla squadra di David ...

NapoliAddict : PRIMA PAGINA - L'apertura del CdS su Lazio-Inter: 'Si fa sul serio' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto… - giuslillo : @Corriere Troppo facile esclamare: 'E chi ca... é?'. Comunque,con tutto il rispetto per Chiara Francini, approfitto… - MatteScm : @steilbarellino Dumfries fa di tutto pur di scappare dalla telecamera, che sia un indizio di mercato? (CdS) - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, blitz a Parigi per chiudere Navas, un bonus alla firma può sbloccare l'affare - Rock4Maury : Forse 1 italiano su 2 voterà il cdx non per adesione ma piuttosto per repulsione verso le proposte politiche della… -