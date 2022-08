Cavani, non solo il Valencia: ci pensa anche un altro club della Liga (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Valencia è molto interessato a Cavani, ma nelle ultime ore anche un altro club della Liga avrebbe messo gli occhi sul Matador Edinson Cavani non ha ancora trovato squadra, ma da svincolato ha ancora tempo. Negli ultimi giorni il club più interessato a lui è sembrato il Valencia, con Gattuso che sogna di rinforzare l’attacco col Matador. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da Radio COPE, un altro club della Liga avrebbe messo nel mirino l’attaccante uruguaiano. Trattasi della Real Sociedad che si è inserita nella corsa a Cavani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilè molto interessato a, ma nelle ultime oreunavrebbe messo gli occhi sul Matador Edinsonnon ha ancora trovato squadra, ma da svincolato ha ancora tempo. Negli ultimi giorni ilpiù interessato a lui è sembrato il, con Gattuso che sogna di rinforzare l’attacco col Matador. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da Radio COPE, unavrebbe messo nel mirino l’attaccante uruguaiano. TrattasiReal Sociedad che si è inserita nella corsa a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

