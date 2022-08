Castellammare Casillo PD e Cirillo IC | “Soddisfatti per il piano di caratterizzazione dell’arenile”

Lo Strillone

, al via il piano di recupero dell'arenilee Cirillo: 'Importante passo in avanti' Stanziati fondi per uno studio sulla spiaggia Nel corso dell'attività sono state identificate ......della triade commissariale didi Stabia di avviare il piano di caratterizzazione dell'arenile' - è quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali Mario(Partito ... Castellammare, al via il piano di recupero dell'arenile Casillo e Cirillo: 'Importante passo in avanti' Al via il piano per studiare lo stato di salute della spiaggia di Castellammare. Un affidamento da 16 mila euro deciso dai commissari straordinari, guidati dal prefetto Raffaele Cannizzaro, per capire ..."Accogliamo con favore la decisione della triade commissariale di Castellammare di Stabia di avviare il piano di caratterizzazione dell'arenile" - è quanto dichiarano in una nota congiunta i consiglie ...