Casemiro: «Spero che Ronaldo resti allo United. Mi sta aiutando molto» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex centrocampista del Real Casemiro ha parlato del ritrovato compagno di squadra Cristiano Ronaldo: le dichiarazioni a ESPN Brasile Casemiro parla da calciatore dello United: le dichiarazioni su CR7: COMPAGNI – «Ronaldo? Stiamo parlando di un giocatore, secondo me, uno dei migliori di tutti i tempi. L’illusione di poter giocare di nuovo con lui… Spero che rimanga, perché è un giocatore che ti dà la leadership, ti dà molti gol, è un vincente ed è molto importante per noi. Conosce l’affetto e il rispetto che ho per lui. Parlando anche portoghese, ci siamo avvicinati. È un ragazzo che dal primo giorno in cui sono arrivato qui, mi ha aiutato molto, mi ha dato consigli, mi sta aiutando molto. E ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ex centrocampista del Realha parlato del ritrovato compagno di squadra Cristiano: le dichiarazioni a ESPN Brasileparla da calciatore dello: le dichiarazioni su CR7: COMPAGNI – «? Stiamo parlando di un giocatore, secondo me, uno dei migliori di tutti i tempi. L’illusione di poter giocare di nuovo con lui…che rimanga, perché è un giocatore che ti dà la leadership, ti dà molti gol, è un vincente ed èimportante per noi. Conosce l’affetto e il rispetto che ho per lui. Parlando anche portoghese, ci siamo avvicinati. È un ragazzo che dal primo giorno in cui sono arrivato qui, mi ha aiutato, mi ha dato consigli, mi sta. E ...

sportface2016 : Manchester United, #Casemiro: “Spero resti Ronaldo, giocatore che dà leadership e tanti gol” - Elpanteron17 : @lorenzoscassa @juanito92x Ma le idee c'è l' hai con rabiot Ramsey e Betancourt o con modric Casemiro e kroos. Que… - DaDo9_6 : @iINSIDER_ E il fatto che lo United ha speso 90 M e 60 M per Casemiro e Anthony ed è difficile che ne spenda altri… - mattiahiguain98 : RT @DucadiMolinelli: @filippocorvi Fosse anche come dici te, Allegri lo sapeva di non avere Modric, Kroos e Casemiro, o sbaglio? La sua for… - DucadiMolinelli : @filippocorvi Fosse anche come dici te, Allegri lo sapeva di non avere Modric, Kroos e Casemiro, o sbaglio? La sua… -