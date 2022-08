Caro energia, verso cdm la prossima settimana. Le misure: dal potenziamento del credito d’imposta ai decreti attuativi per gas e elettricità a prezzi calmierati (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ipotesi più accreditata è quella di un mini decreto che potenzi le misure di emergenza già in vigore, a partire dal credito di imposta: le modifiche verrebbero poi inserite via emendamento nel decreto Aiuti bis già all’esame del Senato. In parallelo, su sollecitazione delle aziende energivore arriveranno finalmente i provvedimenti attuativi di due interventi già previsti dal decreto Bollette della scorsa primavera: il “gas release” e l'”energy release”, mirati ad aiutare industrie energivore e consumatori mettendo a disposizione a prezzi calmierati, per il tramite del Gestore dei servizi energetici, una certa quantità di gas estratto in Italia e di energia prodotta da fonti rinnovabili. È questo il perimetro degli interventi allo studio del governo per affrontare una crisi energetica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) L’ipotesi più accreditata è quella di un mini decreto che potenzi ledi emergenza già in vigore, a partire daldi imposta: le modifiche verrebbero poi inserite via emendamento nel decreto Aiuti bis già all’esame del Senato. In parallelo, su sollecitazione delle aziende energivore arriveranno finalmente i provvedimentidi due interventi già previsti dal decreto Bollette della scorsa primavera: il “gas release” e l'”energy release”, mirati ad aiutare industrie energivore e consumatori mettendo a disposizione a, per il tramite del Gestore dei servizi energetici, una certa quantità di gas estratto in Italia e diprodotta da fonti rinnovabili. È questo il perimetro degli interventi allo studio del governo per affrontare una crisi energetica ...

