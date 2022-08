Caro energia, presidenza Ue: “Convochiamo riunione urgente dei ministri dell’energia per discutere misure”. Gas oltre 330 euro/mwh (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente della Repubblica ceca Petr Fiala, che guida il semestre Ue, convocherà una riunione urgente dei ministri dell’energia “per discutere le misure di emergenza specifiche per affrontare la situazione energetica“. La decisione, anticipata nei giorni scorsi da Bloomberg, arriva mentre le quotazioni del gas alla borsa di Amsterdam tornano a salire dopo che in apertura erano scese sotto i 300 euro: i contratti future con scadenza novembre e dicembre a fine mattinata hanno sfondato i 330 euro al megawattora. Con immediate ripercussioni sui prezzi dell’energia elettrica nei vari Paesi europei: in Francia i future a un anno si sono impennati oltre i 1000 euro al megawattora, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il presidente della Repubblica ceca Petr Fiala, che guida il semestre Ue, convocherà unadeidell’“perledi emergenza specifiche per affrontare la situazione energetica“. La decisione, anticipata nei giorni scorsi da Bloomberg, arriva mentre le quotazioni del gas alla borsa di Amsterdam tornano a salire dopo che in apertura erano scese sotto i 300: i contratti future con scadenza novembre e dicembre a fine mattinata hanno sfondato i 330al megawattora. Con immediate ripercussioni sui prezzi dell’elettrica nei vari Paesipei: in Francia i future a un anno si sono impennatii 1000al megawattora, in ...

marattin : Oggi Il Sole 24 Ore rivolge a tutti i partiti la domanda più importante:che soluzioni concrete avete per il caro-en… - elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 abbiamo parlato delle nostre proposte su caro energia, caro bollette, sostegno al reddito, lavoro f… - AngeloCiocca : L'allarme di @Confcommercio: a rischio 120mila imprese e 370mila posti per il caro #energia e #inflazione. La bolle… - cremaonline : ?? Spazio alle Associazioni ?? #Confcommercio #Crema e il caro energia. La richiesta di agire subito a livello europeo - damorantonio : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… -