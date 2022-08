Caro energia e bollette, le proposte di Salvini a Draghi (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi la videoconferenza della Lega, convocata da Matteo Salvini, sul tema Caro energia e bollette. “Tra le proposte concrete e realistiche che la Lega formulerà al Presidente Draghi (in attesa di un eventuale e fortemente richiesto scostamento di bilancio, che si auspica sarà realizzato dal nuovo governo di centrodestra), Salvini – fa sapere la Lega – intende suggerire: tassazione degli extra profitti, proroga immediata degli sconti su carburanti e bollette in scadenza a settembre, semplificazione e maggiore informazione su tutti gli strumenti già attivi per ottenere sconti e dilazione dei pagamenti a vantaggio delle famiglie (risultato della Lega al governo)”. “Tra le altre proposte di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è svolta oggi la videoconferenza della Lega, convocata da Matteo, sul tema. “Tra leconcrete e realistiche che la Lega formulerà al Presidente(in attesa di un eventuale e fortemente richiesto scostamento di bilancio, che si auspica sarà realizzato dal nuovo governo di centrodestra),– fa sapere la Lega – intende suggerire: tassazione degli extra profitti, proroga immediata degli sconti su carburanti ein scadenza a settembre, semplificazione e maggiore informazione su tutti gli strumenti già attivi per ottenere sconti e dilazione dei pagamenti a vantaggio delle famiglie (risultato della Lega al governo)”. “Tra le altredi ...

