Caro energia, da Parigi a Berlino: quanto sta spendendo l’Europa? (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei prezzi del gas che impegna i governi europei, da un lato, a lavorare a piani di risparmio energetico in vista dell’inverno con l’incognita di possibili tagli ulteriori da parte russa sulle forniture, dall’altro ad intervenire per ridurre il carico degli extra costi su famiglie e imprese. Europa nella morsa dei rincari Secondo un’ analisi del think tank Bruegel, Roma, come tutti sanno tra le più esposte con Berlino al flusso di gas dalla Russia, finora è la seconda per valore assoluto degli interventi, circa 50 miliardi. Prima di noi Berlino, con 60. Parallelamente, come detto, si continua a lavorare a piani di risparmio. La Francia, ad esempio, unificherà le regole che vietano la pubblicità luminosa tra l’una e le sei del mattino e introdurrà a livello nazionale il divieto di lasciare aperte le porte delle attività commerciali ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 agosto 2022) Non si ferma la corsa dei prezzi del gas che impegna i governi europei, da un lato, a lavorare a piani di risparmio energetico in vista dell’inverno con l’incognita di possibili tagli ulteriori da parte russa sulle forniture, dall’altro ad intervenire per ridurre il carico degli extra costi su famiglie e imprese. Europa nella morsa dei rincari Secondo un’ analisi del think tank Bruegel, Roma, come tutti sanno tra le più esposte conal flusso di gas dalla Russia, finora è la seconda per valore assoluto degli interventi, circa 50 miliardi. Prima di noi, con 60. Parallelamente, come detto, si continua a lavorare a piani di risparmio. La Francia, ad esempio, unificherà le regole che vietano la pubblicità luminosa tra l’una e le sei del mattino e introdurrà a livello nazionale il divieto di lasciare aperte le porte delle attività commerciali ...

marattin : Oggi Il Sole 24 Ore rivolge a tutti i partiti la domanda più importante:che soluzioni concrete avete per il caro-en… - elenabonetti : Oggi a @SkyTG24 abbiamo parlato delle nostre proposte su caro energia, caro bollette, sostegno al reddito, lavoro f… - AngeloCiocca : L'allarme di @Confcommercio: a rischio 120mila imprese e 370mila posti per il caro #energia e #inflazione. La bolle… - Dome689 : Caro energia, verso cdm la prossima settimana. Le misure: dal potenziamento del credito d’imposta ai decreti attuat… - neio62 : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… -