webecodibergamo : Dolore e commozione a Colognola. -

L'Eco di Bergamo

... c'è l'uso elegante di tecniche modernissime, come il serialismo e la musica concreta, combinate con elementi di popular music, influssi folk,celtici, canto gregoriano, trombee un ...... c'è l'uso elegante di tecniche modernissime, come il serialismo e la musica concreta, combinate con elementi di popular music, influssi folk,celtici, canto gregoriano, trombee un ... Canti mariachi e chiesa gremita per l'ultimo saluto al giovane annegato nell'Adda - Foto e video Le dolci note del «Padre Nuestro» in versione mariachi, interpretato in spagnolo dal cantante boliviano Guillermo Mariachi El Rey, hanno accolto davanti alla parrocchiale di Colognola il feretro di Ma ...Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro del Parco Sculture del Chianti (mostra permanente di istallazioni e sculture d’arte contemporanea) in località La ...