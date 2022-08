Candy: Morte in Texas, svelati trailer e uscita della serie true crime con Jessica Biel su Disney+ (Di venerdì 26 agosto 2022) il trailer di Candy: Morte in Texas svela la data di uscita su Disney+ della serie true crime e anticipa la presenza di un'irriconoscibile Jessica Biel. Disney+ ha annunciato la data di uscita della serie true crime drama originale Candy: Morte in Texas, interpretata da Jessica Biel che ne è anche executive producer, con un trailer. La serie sarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi. Candy ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) ildiinsvela la data disue anticipa la presenza di un'irriconoscibileha annunciato la data didrama originalein, interpretata dache ne è anche executive producer, con un. Lasarà disponibile in Italia sulla piattaforma streaming dal 12 ottobre con tutti e cinque gli episodi....

