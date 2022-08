Can Yaman mai visto così: “É la svolta”, il divo turco brilla sempre di più [VIDEO] (Di venerdì 26 agosto 2022) Can Yaman nelle ultime ore ha sorpreso tutti. L’attore turco non lo avevamo mai visto così e il VIDEO fa impazzire tutti. Can Yaman (Twitter screenshot)Non si parla d’altro che di Can Yaman nelle ultime ore. Scopriamo insieme che cosa ha fatto l’attore turco tanto amato dal pubblico italiano. Can Yaman ha registrato un grandissimo successo con le serie turche che sono andate in onda su Canale 5 negli ultimi anni. In realtà è amato sia dalle donne che dagli uomini, mentre le prime impazziscono per il suo sex appeal, il pubblico maschile lo emula, come icona di bellezza e fisicità perfetta. Can però è un bello che balla. Forse non tutti sanno che l’attore è laureato in giurisprudenza e prima di buttarsi nel mondo dello spettacolo ... Leggi su specialmag (Di venerdì 26 agosto 2022) Cannelle ultime ore ha sorpreso tutti. L’attorenon lo avevamo maie ilfa impazzire tutti. Can(Twitter screenshot)Non si parla d’altro che di Cannelle ultime ore. Scopriamo insieme che cosa ha fatto l’attoretanto amato dal pubblico italiano. Canha registrato un grandissimo successo con le serie turche che sono andate in onda su Canale 5 negli ultimi anni. In realtà è amato sia dalle donne che dagli uomini, mentre le prime impazziscono per il suo sex appeal, il pubblico maschile lo emula, come icona di bellezza e fisicità perfetta. Can però è un bello che balla. Forse non tutti sanno che l’attore è laureato in giurisprudenza e prima di buttarsi nel mondo dello spettacolo ...

sofia01945498 : RT @AnsaVeneto: Venezia: Filming Italy Best Movie award, tutti i vincitori. IV edizione il 4 settembre, Lelouch e Can Yaman tra i premiati… - sofia01945498 : RT @Hola460883121: @DfFrancesca75 Buongiorno ???? tesoro I ?? Can Yaman #CanYaman #SembraStranoAncheAMe #CanYamanMania #CanYamanForChildren - _VCIM_ : RT @Mariagenn59: Una nuova serie della Lux su Canale 5 ,si chiama Viola come il mare , ve la consiglio, con Francesca Chillemi, uscirà alla… - DfFrancesca75 : RT @Hola460883121: @DfFrancesca75 Buongiorno ???? tesoro I ?? Can Yaman #CanYaman #SembraStranoAncheAMe #CanYamanMania #CanYamanForChildren - parvahagigih : RT @tuttopuntotv: Viola Come il Mare, prima fiction in italiano per Can Yaman: “Orgoglio” #Violacomeilmare #CanYaman #FrancescaChillemi #Ca… -