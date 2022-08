Campagna elettorale, Unione Popolare è l’unica vera forza antisistema (Di venerdì 26 agosto 2022) Nonostante lo sfacciato boicottaggio posto in atto dai cani da guardia del sistema, Unione Popolare è riuscita a raccogliere le firme e sarà in campo alle elezioni politiche del 25 settembre. Afa canicolare, ferie di Ferragosto e vergognoso silenzio dei media non hanno fiaccato la spinta militante colla quale decine di migliaia di persone sono accorse a firmare per presentare la lista alternativa. Pennivendoli di regime e impresentabili leader e gregari delle forze politiche che hanno portato l’Italia nell’attuale condizione di povertà, sottosviluppo e servitù internazionale nei confronti di Unione europea e Nato si affannano a dichiararsi in competizione fra di loro. Ma si tratta solo dell’ennesima farsa cui siamo costretti ad assistere. Sulle questioni essenziali sono infatti tutti d’accordo, da Meloni a Letta, con rispettivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Nonostante lo sfacciato boicottaggio posto in atto dai cani da guardia del sistema,è riuscita a raccogliere le firme e sarà in campo alle elezioni politiche del 25 settembre. Afa canicolare, ferie di Ferragosto e vergognoso silenzio dei media non hanno fiaccato la spinta militante colla quale decine di migliaia di persone sono accorse a firmare per presentare la lista alternativa. Pennivendoli di regime e impresentabili leader e gregari delle forze politiche che hanno portato l’Italia nell’attuale condizione di povertà, sottosviluppo e servitù internazionale nei confronti dieuropea e Nato si affannano a dichiararsi in competizione fra di loro. Ma si tratta solo dell’ennesima farsa cui siamo costretti ad assistere. Sulle questioni essenziali sono infatti tutti d’accordo, da Meloni a Letta, con rispettivi ...

