Camerati | riposo! Flop Forza Nuova Continua il bestiario elettorale

(Di venerdì 26 agosto 2022) Pensavate di avere toccato il fondo? Preparatevi a scavare. Tra Giorgia Meloni e il Venezuela eItalia che si svuota siamo al nostro quotidiano. Un etto e trenta di venuezelano… “In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno morendo di fame. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. lo dico: ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela”. Così parlava Giorgia Meloni nel comizio di chiusura dell’edizione di Atreju del 2018, sostenendo l’esigenza di privilegiare un’immigrazione più vicina “alla nostra cultura”. Il video di quel passaggio è tornato a circolare sui social network oggi, a 4 anni di distanza, in piena campagna. Per Giorgia Meloni gli immigrati sono carne un tanto la chilo, braccia e mani e gambe che servono per il fatturato come se tutto intorno non ci ...