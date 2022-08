Cambi | euro si rafforza sul dollaro | sale a 1 | 0068

(Di venerdì 26 agosto 2022) NEW YORK – L’sisulai massimi dell’ultima settimana, guadagnando lo 0,9% a 1,dollari. Lo riporta oggi l’agenzia di stampa Ansa. A spingere la moneta unica sono le indiscrezioni sulla possibilità che la Bce valuterà un aumento dei tassi dello 0,75% alla prossima riunione per combattere l’inflazione. L'articolo L'Opinionista.

a 1,0063 sul dollaro alle 15.41. 26 - 08 - 2022 15:41a 0,966 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15.41. 26 - 08 - 2022 15:41