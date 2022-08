Calendario serie C girone C si parte il 4 settembre, Crotone in trasferta contro il Messina. Derby col Catanzaro 6 novembre. Termine della stagione 23 aprile 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Inizio stagione impegnativo per il Crotone di mister Lerda con due trasferte nelle prime tre giornate. Dopo la trasferta di Messina (prima giornata) pitagorici in casa col Monopoli (seconda giornata) e trasferta infrasettimanale (14 settembre) alla terza giornata in quel di Pescara. Il Derby calabro col Catanzaro in trasferta alla settima giornata (6 novembre). La prima doppia sfida consecutiva per il Crotone sarà all’Ezio Scida contro la Juve Stabia (2 ottobre) e Avellino (9 ottobre). Chiusura del girone d’andata in trasferta contro il Giugliano (18 dicembre). Ultimo incontro dell’anno 23 dicembre e poi pausa fino ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 agosto 2022) Inizioimpegnativo per ildi mister Lerda con due trasferte nelle prime tre giornate. Dopo ladi(prima giornata) pitagorici in casa col Monopoli (seconda giornata) einfrasettimanale (14) alla terza giornata in quel di Pescara. Ilcalabro colinalla settima giornata (6). La prima doppia sfida consecutiva per ilsarà all’Ezio Scidala Juve Stabia (2 ottobre) e Avellino (9 ottobre). Chiusura deld’andata inil Giugliano (18 dicembre). Ultimo indell’anno 23 dicembre e poi pausa fino ...

DiMarzio : #SerieC | Il calendario della @LegaProOfficial, la prima giornata - LIVE - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Reso noto il nuovo calendario degli impegni bianconeri in Serie C - 8e30it : Serie C, il calendario di Catanzaro e Crotone: primo derby il 6 novembre - messveneto : Serie C, si parte subito con il derby in regione tra Pordenone e Triestina: tutto il calendario - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: #26agosto Il calendario della Lega Pro, esordio allo Zaccheria contro il Latina per il #Foggia - SCARICA IL FILE PDF h… -