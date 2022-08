Calenda, Letta è il peggior segretario Pd degli ultimi 30 anni (Di venerdì 26 agosto 2022) "Letta ha avuto la peggiore gestione politica di un segretario del Pd degli ultimi 30 anni e i collegi uninominali purtroppo se li sono andati a perdere". Lo dice il segretario di Azione, Carlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "ha avuto lae gestione politica di undel Pd30e i collegi uninominali purtroppo se li sono andati a perdere". Lo dice ildi Azione, Carlo ...

borghi_claudio : Così come 5 anni fa viene ripristinato il click per disfattismo. Il PD si difende abbastanza da solo, anzi è divent… - lorepregliasco : Mentana annuncia la disponibilità a ospitare su La7 due giorni prima del voto il confronto tra Meloni, Letta, Conte… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - Alez1919 : @florastr @sbonaccini Pensaci bene, #Letta #Calenda #Renzi sono tutti compromessi. Continueranno a fare gli interes… - Lorellastelle : RT @sonoAra: Ho visto i tweet di #Letta #Salvini #Meloni #Renzi #Calenda, tutti parlano degli altri. Il #pd vuole cotto, #cdx vuole crudo,… -