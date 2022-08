Calenda: “Letta è il peggior segretario Pd degli ultimi 30 anni” (Di venerdì 26 agosto 2022) BOLOGNA – “Letta ha avuto la peggiore gestione politica di un segretario del Pd degli ultimi 30 anni e i collegi uninominali purtroppo se li sono andati a perdere”. Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione delle liste del Terzo Polo a Bologna Ora, secondo Calenda, il Terzo Polo deve “far voltare pagina a questo Paese e ci saranno grandi sorprese, fermeremo la destra sul proporzionale al Senato, ma vinceremo molti collegi uninominali, passando da Bologna, Roma, Milano; le grandi città, vedrete, si sono rotte le scatole di un partito democratico che non fa altro che dire di votare contro la Meloni, è la solita corrida che vediamo negli ultimi 30 anni”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 26 agosto 2022) BOLOGNA – “ha avuto lae gestione politica di undel Pd30e i collegi uninominali purtroppo se li sono andati a perdere”. Lo dice ildi Azione, Carlo, a margine della presentazione delle liste del Terzo Polo a Bologna Ora, secondo, il Terzo Polo deve “far voltare pagina a questo Paese e ci saranno grandi sorprese, fermeremo la destra sul proporzionale al Senato, ma vinceremo molti collegi uninominali, passando da Bologna, Roma, Milano; le grandi città, vedrete, si sono rotte le scatole di un partito democratico che non fa altro che dire di votare contro la Meloni, è la solita corrida che vediamo negli30”. L'articolo ...

