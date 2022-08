Calciomercato Serie A LIVE: la Juve chiude per Paredes, Salernitana al lavoro per Batshuayi, viola su Kumbulla (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 26 AGOSTO La Fiorentina cerca un difensore, c’è anche Kumbulla sulla lista dei viola (CLICCA QUI)Calciomercato Salernitana, c’è distanza per Batshuayi ma si lavora (CLICCA QUI)La Juve ha scelto Paredes, i bianconeri vogliono chiudere per il centrocampista (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 26 AGOSTO La Fiorentina cerca un difensore, c’è anchesulla lista dei(CLICCA QUI), c’è distanza perma si lavora (CLICCA QUI)Laha scelto, i bianconeri voglionore per il centrocampista (CLICCA ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, #Milik è atteso oggi a Torino: le cifre dell'accordo ?? - DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Milik è arrivato a Torino: le immagini - sportli26181512 : Calciomercato, ultime news e tutte le trattative di oggi live: Tutta la giornata di calciomercato di venerdì 26 ago… - serieB123 : SerieB Secondo tentativo in B per Fagioli: la risposta della Juve -