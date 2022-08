Calciomercato Milan – Dal Portogallo | “Stop del Benfica per Morato”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il, in questoestivo, si è interessato a, difensore brasiliano del. Ma i lusitani non vogliono cederlo

DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - Gazzetta_it : Chalobah, il Milan sorpassa l'Inter: i dettagli della trattativa #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, #Chalobah arriva solo se il @chelseafc acquista #Fofana. Possibile l'investimento per… - Danny_Njogu : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo trasferim… - Luxgraph : Izzo, adesso spunta anche il Monza -

, le ultime indiscrezioni dalla Francia rappresentano una doccia gelata per le velleità dei rossoneri di chiudere l'affare. Reduce dal pareggio in rimonta in quel di Bergamo, il ...A loro bisogna poi aggiungere i nomi di Tameze, cercato recentemente anche dale di Soumare, che a Leicester non sta trovando grande spazio. Le prossime ore saranno decisive: il club vuole ...Un Milan quasi pronto, visto che all'appello mancano ancora un difensore centrale e un centrocampista, si ritrova a pochi giorni ...Stagione al via per la scuola calcio accreditata Milan, ecco tutti gli istruttori La Nuova Folgore riparte con la stagione 2022/23, dopo l’eccezionale estate, dovuta all’ottima organizzazione e partec ...