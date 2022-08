Calciomercato Juventus, novità sul centrocampista: come è stato possibile? (Di venerdì 26 agosto 2022) La Juventus sta per chiudere il colpo a centrocampo; andiamo a vedere come è stato possibile facilitare la trattativa. Era uno degli obiettivi principali del mercato bianconero; Allegri aveva assolutamente bisogno del centrocampista in grado di dettare tempi e ritmi di gioco, quell’elemento capace di prendersi le responsabilità in mezzo al campo e dal quale far partire l’azione e il fermo immagine, della disposizione dei giocatori della Juventus in casa della Sampdoria, è stato emblematico per far capire la necessità di un metodista. Il nome in cima alla lista è sempre stato quello di Paredes; l’argentino è ormai ad un passo. Cerchiamo di capire in che modo è stato possibile accelerare la trattativa. AnsafotoParedes ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 agosto 2022) Lasta per chiudere il colpo a centrocampo; andiamo a vederefacilitare la trattativa. Era uno degli obiettivi principali del mercato bianconero; Allegri aveva assolutamente bisogno delin grado di dettare tempi e ritmi di gioco, quell’elemento capace di prendersi le responsabilità in mezzo al campo e dal quale far partire l’azione e il fermo immagine, della disposizione dei giocatori dellain casa della Sampdoria, èemblematico per far capire la necessità di un metodista. Il nome in cima alla lista è semprequello di Paredes; l’argentino è ormai ad un passo. Cerchiamo di capire in che modo èaccelerare la trattativa. AnsafotoParedes ...

