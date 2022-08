Calciomercato Juventus – Milik, acquisto ufficiale: cifre e dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) Arkadiusz Milik è un nuovo attaccante della Juventus. Colpo di Calciomercato dei bianconeri, che riportano in Serie A il polacco ex Napoli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Arkadiuszè un nuovo attaccante della. Colpo didei bianconeri, che riportano in Serie A il polacco ex Napoli

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Trattativa con il @PSG_inside ai dettagli per #Paredes - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc si avvicina #Paredes. Nelle ultime ore contatti positivi con il @PSG_inside - pogbanesimo : RT @Eurosport_IT: ? UFFICIALE: MILIK È BIANCONERO ???? Quanti gol segnerà l'attaccante polacco con la maglia della Juventus? ?? ?? I detta… - Spazio_J : UFFICIALE - Arkadiusz Milik è un nuovo giocatore della Juventus: cifre e dettagli - -