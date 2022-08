Calciomercato Juventus, l’ultima folle idea per il terzino sinistro: a breve l’offerta (Di venerdì 26 agosto 2022) Centrocampista e attaccante sono gli ultimi tasselli di una Juventus che, a quanto sembra, continua a pensare al terzino sinistro. Dopo i botti iniziali di mercato, la società bianconera vuole chiudere al meglio con due innesti fondamentali come centrocampista, Paredes e attaccante (Milik); elementi fondamentali per una squadra decisa, considerando anche i due quarti posti consecutivi, a tornare a dominare il calcio italiano. Allegri potrà contare su una rosa di primissimo livello anche se, stando a quanto sembra, i bianconeri dovrebbero provare fino alla fine per un terzino sinistro. Ecco l’ultima folle idea. AnsafotoNella passata stagione, uno dei principali problemi della Juventus è stato il terzino ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 26 agosto 2022) Centrocampista e attaccante sono gli ultimi tasselli di unache, a quanto sembra, continua a pensare al. Dopo i botti iniziali di mercato, la società bianconera vuole chiudere al meglio con due innesti fondamentali come centrocampista, Paredes e attaccante (Milik); elementi fondamentali per una squadra decisa, considerando anche i due quarti posti consecutivi, a tornare a dominare il calcio italiano. Allegri potrà contare su una rosa di primissimo livello anche se, stando a quanto sembra, i bianconeri dovrebbero provare fino alla fine per un. Ecco. AnsafotoNella passata stagione, uno dei principali problemi dellaè stato il...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Trattativa con il @PSG_inside ai dettagli per #Paredes - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - GiovaAlbanese : #Milik è appena arrivato a Torino: ora un veloce passaggio alla Continassa e poi visite mediche. #Juventus… - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ???? Dopo essere stato vicino alla #Juventus, secondo fonti spagnole #Depay potrebbe addirittura rinnovare con il #Barc… - calciomercatoit : ???? Dopo essere stato vicino alla #Juventus, secondo fonti spagnole #Depay potrebbe addirittura rinnovare con il… -