CALCIOMERCATO ATALANTA, COLPO HOJLUND: 17 MILIONI ALLO STURM GRAZ (Di venerdì 26 agosto 2022) L'inverno sta arrivando. È il motto del Grande Nord, nel Trono di Spade, potrebbe diventare presto quello dell'ATALANTA, perché Rasmus Winther HOJLUND, dove Winther, in danese, significa appunto "inverno", sarà a breve un calciatore nerazzurro. Parliamo di un centravanti classe 2003 che a soli 19 anni e con appena mezza stagione da titolare alle spalle, è costato alla Dea 17 MILIONI. Arriva dALLO STURM GRAZ, avversario della Lazio nella prossima Europa League, ed è proprio in Austria che è esploso dopo le prime comparse al Copenaghen, in prima squadra: 8 gol nella scorsa stagione, 6 in 8 partite in quella da poco cominciata. Viene paragonato a Erling Haaland e questo basta per farvi capire che tipo di giocatore è.

