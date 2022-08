Calcio | la decisione del Tas sul caso Sala | il Cardiff dovrà pagare 6 milioni al Nantes

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ilversare 6di dollari nelle casse delper l’acquisto di Emiliano. Questo il verdetto del Tas, Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha respinto l’appello del club gallese in seguito all’ingiunzione della Fifa. Il calciatore argentino è tragicamente morto in un incidente aereo prima ancora che potesse vestire la maglia del, che ha contestato la commissione di trasferimento pari a 17. Il tribunale sportivo ha reso noto che i giudici hanno concordato sulla validità del trasferimento, ormai completato. Iltuttavia non ha intenzione di arrendersi ed ha già annunciato che presenterà un nuovo ricorso. SportFace.

