Cade in piscina nel Livornese | bimbo di 3 anni morto annegato

infoitinterno : Bibbona, bimbo di 3 anni cade nella piscina dei nonni e muore per annegamento nel Livornese - infoitinterno : Bimbo cade nella piscina dei nonni e muore annegato - infoitinterno : Livorno, bimbo di 3 anni cade in acqua e muore nella piscina dei nonni - infoitinterno : Bimbo cade nella piscina dei nonni nel Livornese - venti4ore : Livorno, bimbo di 3 anni cade in acqua e muore nella piscina dei nonni -

Un bambino di 3 anni è annegato a Bibbona, in provincia di Livorno , nelladella villa dei nonni, una famiglia di origine milanese. Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa , il piccolo sarebbe caduto accidentalmente in acqua. Dopo l'allarme immediato ...Tragedia, questo pomeriggio, in una villa di Bibbona , in provincia di Livorno, dove un bambino di tre anni è annegato dentro unadopo essere caduto accidentalmente in acqua. Secondo quanto appreso, il piccolo era insieme ai nonni che abitano nella villa ma che sono originari di Milano. In quel momento non erano invece ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...