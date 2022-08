Byd | parte entro fine anno l’offensiva elettrica del costruttore cinese in Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Han, Tang e Atto 3 sono i nomi dei tre modelli elettrici con i quali in autunno laBYD lanceràeuropea. La Tang (nella foto) è un generoso suv da 4,87 metri di lunghezza accreditato di 400 chilometri di autonomia nel ciclo Wltp – nel ciclo reale lo scostamento è dell’11%: nessuno degli oltre 30 veicoli esaminati ha fatto meglio in Norvegia, paese nel quale è già in vendita da un. Il paese scandinavo è stato selezionato quale mercato pilota del, il numero uno al mondo dei veicoli a a nuova energia a batteria (plug-in e elettriche), per la sua vocazione “alternativa”. Malgrado il prezzo – l’equivalente di 60.000 euro con dotazioni specifiche – il modello ha già conquistato il primo posto nel segmento delle vetture a 7 posti.la...