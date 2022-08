Bundesliga 2022/23: vittoria di misura del Friburgo contro il Bochum, gol decisivo di Grifo (Di venerdì 26 agosto 2022) Termina 1-0 il match tra Friburgo e Bochum, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Bundesliga 2022/23. La partita, disputata all’Europa-Park Stadion, è stata decisa dalla rete di Vincenzo Grifo al 48?. vittoria importante dunque per il Friburgo, che aggancia in testa alla classifica a 9 punti il Bayern Monaco, pur con una partita in meno giocata dai bavaresi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Termina 1-0 il match tra, sfida valida per la quarta giornata del campionato di/23. La partita, disputata all’Europa-Park Stadion, è stata decisa dalla rete di Vincenzoal 48?.importante dunque per il, che aggancia in testa alla classifica a 9 punti il Bayern Monaco, pur con una partita in meno giocata dai bavaresi. SportFace.

