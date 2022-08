Btp, speculazione contro Italia: ecco cosa succede senza una vera banca centrale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Non solo i prezzi del gas e, di converso, dell’energia elettrica. Sul futuro prossimo dell’Italia – ma a ben vedere dell’intera eurozona – incombe anche una possibile speculazione sui titoli pubblici, a partire dai Btp. La notizia giunge dalle colonne del Financial Times, che segnala come secondo stime di S&P Global Market Intelligence i grandi fondi internazionali avrebbero accumulato, nel corso delle ultime settimane, qualcosa come quasi 40 miliardi di posizioni ribassiste sui nostri Titoli di Stato. Non solo: ammonterebbero a quasi dieci volte tanto – più di 380 miliardi – le scommesse, sempre al ribasso, sui titoli di tutte le nazioni Ue. L’impressione è che si possa essere di fronte ad una potenziale ondata che, partendo da uno degli anelli deboli della catena, si espanderebbe poi a macchia d’olio all’intero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Non solo i prezzi del gas e, di converso, dell’energia elettrica. Sul futuro prossimo dell’– ma a ben vedere dell’intera eurozona – incombe anche una possibilesui titoli pubblici, a partire dai Btp. La notizia giunge dalle colonne del Financial Times, che segnala come secondo stime di S&P Global Market Intelligence i grandi fondi internazionali avrebbero accumulato, nel corso delle ultime settimane, qualcome quasi 40 miliardi di posizioni ribassiste sui nostri Titoli di Stato. Non solo: ammonterebbero a quasi dieci volte tanto – più di 380 miliardi – le scommesse, sempre al ribasso, sui titoli di tutte le nazioni Ue. L’impressione è che si possa essere di fronte ad una potenziale ondata che, partendo da uno degli anelli deboli della catena, si espanderebbe poi a macchia d’olio all’intero ...

