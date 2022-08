BTP, Hedge Fund contro il debito italiano: cosa sono (Di venerdì 26 agosto 2022) Cresce la preoccupazione per la situazione italiana così esposta alla crisi energetica europea. E i fondi speculativi che rappresentano una grande scommessa contro i titoli i titoli di Stato italiani dai tempi della crisi globale del 2008. Da notizie diffuse dal Financial Times risulta che un gruppo di Hedge found abbia preso in prestito 39 miliardi di obbligazioni italiane puntando sul ribasso dei prezzi. L’Italia soffre per gas e situazione politica L’Italia è probabilmente il Paese che più di tutti sta soffrendo a causa della dipendenza dall’esportazione di gas russo, ma anche in vista del prossimo appuntamento con le urne il 25 settembre. Obbligazioni prese in prestito dagli speculatori per scommettere sul calo dei prezzi L’idea che si sta facendo spazio è quella che gli investitori speculativi sarebbero pronti a vendere titoli di Stato italiani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Cresce la preoccupazione per la situazione italiana così esposta alla crisi energetica europea. E i fondi speculativi che rappresentano una grande scommessai titoli i titoli di Stato italiani dai tempi della crisi globale del 2008. Da notizie diffuse dal Financial Times risulta che un gruppo difound abbia preso in prestito 39 miliardi di obbligazioni italiane puntando sul ribasso dei prezzi. L’Italia soffre per gas e situazione politica L’Italia è probabilmente il Paese che più di tutti sta soffrendo a causa della dipendenza dall’esportazione di gas russo, ma anche in vista del prossimo appuntamento con le urne il 25 settembre. Obbligazioni prese in prestito dagli speculatori per scommettere sul calo dei prezzi L’idea che si sta facendo spazio è quella che gli investitori speculativi sarebbero pronti a vendere titoli di Stato italiani ...

CorriereCitta : BTP, Hedge Fund contro il debito italiano: cosa sono - tax_tweet : Hedge fund, vendite allo scoperto, shortare: il vocabolario della speculazione - ChiccaBis : RT @a_meluzzi: Gli hedge funds scommettono 39 miliardi contro l'Italia. Scaricando Draghi e Btp - E__Kappa : RT @CGzibordi: il financial times riporta che la posizione al ribasso contro i BTP degli hedge funds ha raggiunto 38 miliardi in valore, e… - Angelmays65 : RT @Willi_Shake_01: Anche all'estero (Financial Times, non l'Eco di Bugliano) si sono accorti della pochezza del 'migliore' e delle misure… -