Breivik fa causa al governo norvegese | ' Voglio uscire dall' isolamento'

globalistIT : - MediasetTgcom24 : Norvegia, Breivik fa causa al governo e chiede stop all'isolamento #ANDERSBREIVIK -

TGCOM

Vi ricordate di AndersIl neonazista e suprematista norvegese, che nel2011 ha ucciso 77 persone nella strage di Utoya, ha fatto nuovamenteal governo di Oslo perché gli venga consentito di uscire dall'......dovrà decidere sulla possibilità di concedere la libertà vigilata a, cosa che sicuramente non accadrà. Il pluriomicida non si è mai pentito. Nel 2016 era riuscito a vincere una... Norvegia, Breivik fa causa al governo e chiede stop all'isolamento Anders Breivik è confinato in isolamento dal 2012, e a gennaio il Tribunale ha respinto una richiesta di scarcerazione sostenendo che l'uomo, che è stato condannato a una pena di 21 anni di carcere, è ...Anders Breivik, il norvegese che nel2011 ha ucciso 77 persone nella strage di Utoya, ha fatto nuovamente causa al governo di Oslo perché gli venga consentito di uscire dall'isolamento. L'uomo, 43 anni ...