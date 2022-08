Botte al pronto soccorso di Tivoli, Giannini (Lega): “Si calendarizzi quanto prima la mia proposta di legge” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Alla luce dell’ennesimo increscioso episodio di violenza che ha visto coinvolto il personale sanitario del pronto soccorso di Tivoli, invito l’ufficio di presidenza della Commissione Sanità a calendarizzare quanto prima la proposta di legge che ho depositato lo scorso 1 agosto. Dare un segnale di vicinanza e tutela a medici, infermieri e, in generale, a tutti i dipendenti del Servizio sanitario regionale, sarebbe un bel modo, da parte dell’assemblea, di chiudere la legislatura“. È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, membro della Commissione Sanità. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) “Alla luce dell’ennesimo increscioso episodio di violenza che ha visto coinvolto il personale sanitario deldi, invito l’ufficio di presidenza della Commissione Sanità a calendarizzareladiche ho depositato lo scorso 1 agosto. Dare un segnale di vicinanza e tutela a medici, infermieri e, in generale, a tutti i dipendenti del Servizio sanitario regionale, sarebbe un bel modo, da parte dell’assemblea, di chiudere la legislatura“. Èdichiara il consigliere regionale della, Daniele, membro della Commissione Sanità. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

