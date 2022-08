Borse Ue positive nel giorno di Powell, gas scende sotto 300 euro e poi risale (Di venerdì 26 agosto 2022) Gli indici continentali viaggiano in modesto rialzo. Petrolio in aumento. euro sempre sotto la parità con il dollaro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 agosto 2022) Gli indici continentali viaggiano in modesto rialzo. Petrolio in aumento.semprela parità con il dollaro

infoiteconomia : Borse positive in attesa Fed e col gas a 300 euro Da FinanciaLounge - FinanciaLounge : Borse positive nel giorno d'inizio del simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, mentre il gas supera la sogl… - InvestingItalia : Borse positive in attesa Fed e col gas a 300 euro - - newsfinanza : Borse asiatiche positive, Bank of Korea alza tassi - PaoloTrombin : Borse Europa attese positive in avvio -