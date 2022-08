Borsa: Wall Street apre debole, Dj +0,14%, Nasdaq - 0,06% (Di venerdì 26 agosto 2022) Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,14% a 33.333,91 punti, il Nasdaq perde lo 0,06% a 12.632,24 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,06% a 4.200,27 punti. . 26 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022). Il Dow Jones sale dello 0,14% a 33.333,91 punti, ilperde lo 0,06% a 12.632,24 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,06% a 4.200,27 punti. . 26 agosto 2022

