Borsa Europa peggiora con discorso Powell, Milano -1,5% (Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 AGO – La Borsa Europa peggiora con le parole di Jerome Powell. Chiaro peggioramento, infatti, per i mercati azionari del Vecchio continente con l’inizio dell’atteso discorso del presidente della Federal Reserve al meeting di Jackson Hole. La Borsa più debole è quella di Milano che cede l’1,5%, con Amsterdam che perde più di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Milano cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10% Borsa Milano fiacca, bene le banche ma scivola Mps Borsa Milano accelera (+0,2%), inflazione in linea con le stime ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 26 agosto 2022), 26 AGO – Lacon le parole di Jerome. Chiaromento, infatti, per i mercati azionari del Vecchio continente con l’inizio dell’attesodel presidente della Federal Reserve al meeting di Jackson Hole. Lapiù debole è quella diche cede l’1,5%, con Amsterdam che perde più di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%fiacca, bene le banche ma scivola Mpsaccelera (+0,2%), inflazione in linea con le stime ...

capuleti_giulia : @bi_loriana Esatto e non è stata nè la guerra nè la pandemia, ma gli sciacalli che speculano in borsa ad Amsterdam.… - Shehrijan5 : I prezzi del gas in borsa in Europa continuano a crescere, già sopra i 3.500 dollari - putino : Poco dopo, però, il prezzo del gas in Europa è diminuito tanto quanto era aumentato in precedenza. Al termine delle… - fisco24_info : Borsa: Milano cede con Powell e record gas, tiene Tim: Piazza Affari peggiore in Europa, male i titoli di Stato - fisco24_info : Borsa: Europa conclude male con Powell, Francoforte -2,2%: Deboli anche Amsterdam e Parigi, più cauta Londra -