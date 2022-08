fisco24_info : Borsa: Europa conclude male con Powell, Francoforte -2,2%: Deboli anche Amsterdam e Parigi, più cauta Londra - infoiteconomia : Borsa: Europa contrastata, futures Usa in calo, Milano -0,2% - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora con discorso Powell, Milano -1,5% - telodogratis : Borsa Milano amplia calo dopo il discorso di Powell, Europa debole - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa peggiora con discorso Powell, Milano -1,5%: Anche Wall Street cala, Dj -0,41%, Nasdaq -0,76% -

... in un clima molto volatile, ladi Milano ha toccato un calo del 2%, con Amsterdam che perde oltre un punto e mezzo, mentre Parigi e Francoforte cedono l'1,4%. Sotto pressione anche titoli di ...... dall'a Wall Street. Dopo giorni di attesa, infatti, da Jackson Hole il numero uno Jerome ... A farne le spese, più delle altre, è ladi Milano con il FTSE MIB in profondo rosso, mentre le ...Dividendo speciale per la famiglie azioniste di Volkswagen, il gruppo promotore dello spin-off. Si tratta di una delle più grandi Ipo d’Europa. Tra gli investitori interessati Qatar Investment, il pat ...I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso tutti i forte calo dopo il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al meeting di Jackson Hole: anche sul nuovo record del rpe ...