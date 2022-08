Bonus cultura | corri a richiederlo | Cinquecento euro per i giovani | sta scadendo

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il tanto attesoè finalmente una realtà, ma è agli sgoccioli.immediatamente a fare la richiesta: rischi di rimanere fuori(Pexels)Chi compie diciotto anni ha diritto a un sostegno economico messo a disposizione dallo stato per attivitàli come cinema, musica, libri, corsi di lingua o molto altro. Si tratta del cosiddetto, che prevede appunto un contributo di € 500 per tutti i diciottenni dell’anno, voluto dal Ministero per i Beni e le Attivitàli. Nelle ultime ore, però, è arrivata la data di scadenza per le richieste: bisogna assolutamente sbrigarsi, tra poco non sarà più possibile fare niente.2022: ecco ...

robisinlovewlou : vedete come il mio bonus cultura se ne va al campo santo - louisxarms : @_imjustlikeyouu io ci stavo pensando perché ho quei 500€ del bonus cultura da spendere e stavo aspettando proprio… - youstheantidote : IO LO SAPEVO CHE CONSERVARE IL BONUS CULTURA SERVIVA A QUALCOSA - dm__ff : che bello avere il bonus cultura ???? - i91Zland : HO IL BONUS CULTURA DAI CAZZOOOOOOOOO -

Ilè stato molto apprezzato dal personale. "Questo premio - afferma l'imprenditore Biagio ... animato da forte passione edel lavoro e del servizio al cliente". "Credo fermamente nell'...Avellino . La scuola Cipolletti aderisce alla Campagna INPSBambini. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2022/23 per i bambini da 0 a 11 anni, per Nido, Infanzia e Primaria. L'Istituto Cipolletti è la prima scuola dove si parla, si gioca e si studia in ...In busta paga, ogni mese, i 25 collaboratori troveranno 186 euro in più. Iniziativa degli imprenditori i Biagio e Michele Gatto del gruppo FG ...Un'azienda di Galatone ( Lecce) ha deciso di premiare con un bonus in busta paga il proprio personale per l'impegno lavorativo profuso in questi anni di emergenza sanitaria e per fornire un aiuto conc ...