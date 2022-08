Bologna, uccide l’ex compagna: 27enne resta in carcere (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Il gip di Bologna Andrea Salvatore Romito ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per Giovanni Padovani, l’uomo accusato di aver ucciso a martellate la compagna Alessandra Matteuzzi a Bologna. Il 27enne, assistito dall’avvocato Enrico Buono, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Il gip diAndrea Salvatore Romito ha convalidato l’arresto e disposto ilper Giovanni Padovani, l’uomo accusato di aver ucciso a martellate laAlessandra Matteuzzi a. Il, assistito dall’avvocato Enrico Buono, si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia. Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - lifestyleblogit : Bologna, uccide l'ex compagna: 27enne resta in carcere - - pleccese : Bologna, uccide l’ex compagna: 27enne resta in carcere ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Bologna, uccide l’ex compagna: 27enne resta in carcere ??Leggi di più su - RossanaGiannan2 : RT @Adnkronos: #Bologna, uccide l'ex compagna a martellate: 27enne non risponde al gip. #ultimora -