Bollette, il governo lavora a un altro decreto contro i rincari (Di venerdì 26 agosto 2022) Per sostenere famiglie e imprese colpite dagli aumenti delle Bollette il governo sta pensando a un ulteriore intervento. Lo ha confermato ieri Laura Castelli, viceministro all'Economia, secondo cui “ci sono i margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas”, che potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Di interventi per contrastare i rincari energetici ce ne sono già stati diversi, l'ultimo è il decreto Aiuti Bis di inizio agosto, che sfruttando risorse per 15 miliardi di euro ha confermato molte delle misure presenti nel primo decreto Aiuti, che a sua volta utilizzava 14 miliardi di euro ed era stato ultimato a maggio. Si ipotizzava che proprio il decreto aiuti Bis, completato nemmeno un mese fa, potesse essere l'ultimo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 26 agosto 2022) Per sostenere famiglie e imprese colpite dagli aumenti delleilsta pensando a un ulteriore intervento. Lo ha confermato ieri Laura Castelli, viceministro all'Economia, secondo cui “ci sono i margini per un nuovoper calmierare gli effetti del prezzo del gas”, che potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Di interventi per contrastare ienergetici ce ne sono già stati diversi, l'ultimo è ilAiuti Bis di inizio agosto, che sfruttando risorse per 15 miliardi di euro ha confermato molte delle misure presenti nel primoAiuti, che a sua volta utilizzava 14 miliardi di euro ed era stato ultimato a maggio. Si ipotizzava che proprio ilaiuti Bis, completato nemmeno un mese fa, potesse essere l'ultimo ...

