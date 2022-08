Bobo Craxi: 'Mi candido con i Democratici e Progressisti per fermare i rischi di deriva autoritaria della destra' (Di venerdì 26 agosto 2022) Bobo Craxi perché si è candidato con il Pd nell'alleanza Progressista e Democratica? Perché i socialisti sono alleati al Pd e all'Articolo uno. Era nostro interesse partecipare alle elezioni e dare il ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022)perché si è candidato con il Pd nell'alleanza Progressista e Democratica? Perché i socialisti sono alleati al Pd e all'Articolo uno. Era nostro interesse partecipare alle elezioni e dare il ...

Giorgiolaporta : Quel #centrosinistra che oggi candida Bobo Craxi in Parlamento è lo stesso che nega in tutta Italia l’intitolazione… - petergomezblog : Elezioni, il Pd candida Bobo Craxi per il collegio uninominale di Palermo: “In animo lo spirito di un Socialista it… - globalistIT : - CarloV48472671 : @SalvaCostanzo @nomfup @emanuelefiano @Deputatipd Meglio Bobo Craxi e Casini - telodogratis : Palermo, De Gregori a passeggio con l’amico Bobo Craxi prima del concerto -